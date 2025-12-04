1

Российские самбисты смогут выступать на международных турнирах под флагом РФ с января 2026 года

Российские самбисты смогут выступать под флагом РФ с января 2026 года.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о допуске российских самбистов с флагом и гимном.

«Сегодня исполком Международной федерации самбо принял важное решение: с 1 января 2026 г. российские и белорусские спортсмены смогут вновь выступать под национальными флагами и с гимнами на всех соревнованиях под эгидой FIAS. В октябре эта норма была применена для юношей и юниоров, а теперь распространена на все возрастные категории.

Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение возвращает ситуацию в правовое поле и укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений. Мы благодарны коллегам из FIAS за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей.

Ранее использовать национальную символику на своих соревнованиях российским спортсменам разрешила Международная федерация дзюдо (IJF), и наши дзюдоисты уже выступали под триколором на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

Также в этом году сборная России по муай-тай впервые с 2022 года выступила со своей эмблемой, включающей триколор, на чемпионате Европы в Греции. Наши бойцы заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 46 золотых медалей. Также разрешение на участие в международных соревнованиях с государственной символикой получила российская команда кикбоксеров.

Важно напомнить, что Президент России Владимир Владимирович Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо и пользуется непререкаемым авторитетом во всем международном борцовском сообществе. Во многом благодаря этому именно боевые виды спорта становятся проводником для всех наших спортсменов на мировую арену», – написал Дегтярев.

