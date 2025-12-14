  • Спортс
  • Армрестлинг. East vs West 21. Schoolboy победил Борнмана в первом матче и проиграл во втором, Тодд заборол Цветкова, Кадоретт уступил Яблонски, другие результаты
Армрестлинг. East vs West 21. Schoolboy победил Борнмана в первом матче и проиграл во втором, Тодд заборол Цветкова, Кадоретт уступил Яблонски, другие результаты

Российский армрестлер Schoolboy выиграл 1 из 2 матчей на East vs West в США.

13 декабря в Атлантик-Сити пройдет турнир East vs West 21 по армрестлингу. Россиянин Александр «Schoolboy» Безъязыков победил Рикерда Борнмана из ЮАР в поединке на правых руках, но уступил на левых.

В главных поединках карда Майкл Тодд оказался сильнее Георгия Цветкова, а Джерри Кадоретт уступил Камилу Яблонски.

Армрестлинг

East vs West 21

Атлантик-Сити, США

Мужчины

Правши

Майкл Тодд (США) – Георгий Цветков (Болгария) – 4:0

Джерри Кадоретт (США) – Камил Яблонски (Польша) – 1:4

Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия) – Рикерд Борнман (ЮАР) – 0:3

Богдан Стойка (Румыния) – Пол Линн (США) – 3:0

Миндаугас Тарасайтис (Литва) – Даниэль Прокопчук (Молдова) – 3:0

Левши

Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия) – Рикерд Борнман (ЮАР) – 3:0

Георгий Дзеранов (Казахстан) – Тобиас Спорронг (Швеция) – 0:3

Мааян Штеренгас (Израиль) – Джейсон Мерло (США) – 3:1

Йордан Цонев (Болгария) – Евгений Прудник (Украина) – 3:1

Женщины

Левши

Аянэ Такэнака (Япония) – Виктория Карлссон (Швеция) – 3:1

Анна Гренлунд (Швеция) – Джослин Бриссон (Канада) – 1:3

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
East vs West
Армрестлинг
Тобиас Спорронг
Даниэль Прокопчук
Евгений Прудник
Георгий Дзеранов
Миндаугас Тарасайтис
Александр Безъязыков (Schoolboy)
Рикерд Борнман
Джерри Кадоретт
Камил Яблонски
Майкл Тодд
Пол Линн
Георгий Цветков
