Армрестлинг. East vs West 21. Schoolboy победил Борнмана в первом матче и проиграл во втором, Тодд заборол Цветкова, Кадоретт уступил Яблонски, другие результаты
13 декабря в Атлантик-Сити пройдет турнир East vs West 21 по армрестлингу. Россиянин Александр «Schoolboy» Безъязыков победил Рикерда Борнмана из ЮАР в поединке на правых руках, но уступил на левых.
В главных поединках карда Майкл Тодд оказался сильнее Георгия Цветкова, а Джерри Кадоретт уступил Камилу Яблонски.
East vs West 21
Атлантик-Сити, США
Мужчины
Правши
Майкл Тодд (США) – Георгий Цветков (Болгария) – 4:0
Джерри Кадоретт (США) – Камил Яблонски (Польша) – 1:4
Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия) – Рикерд Борнман (ЮАР) – 0:3
Богдан Стойка (Румыния) – Пол Линн (США) – 3:0
Миндаугас Тарасайтис (Литва) – Даниэль Прокопчук (Молдова) – 3:0
Левши
Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия) – Рикерд Борнман (ЮАР) – 3:0
Георгий Дзеранов (Казахстан) – Тобиас Спорронг (Швеция) – 0:3
Мааян Штеренгас (Израиль) – Джейсон Мерло (США) – 3:1
Йордан Цонев (Болгария) – Евгений Прудник (Украина) – 3:1
Женщины
Левши
Аянэ Такэнака (Япония) – Виктория Карлссон (Швеция) – 3:1
Анна Гренлунд (Швеция) – Джослин Бриссон (Канада) – 1:3