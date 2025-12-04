0

Российская тхэквондистка Бекулова победила на молодежном чемпионате мира

Россиянка Бекулова завоевала золото на молодежном чемпионате мира по тхэквондо.

Российская тхэквондистка Милана Бекулова выиграла золото в весовой категории до 49 кг на молодежном чемпионате мира в Найроби.

Еще один россиянин Магомедгаджи Магомедов завоевал серебро в весе до 58 кг.

Чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов не старше 21 года проходит с 3 по 6 декабря.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
юниорская сборная России
юниорская сборная России жен
Милана Бекулова
результаты
сборная России жен
чемпионат мира по тхэквондо
logoсборная России
тхэквондо
