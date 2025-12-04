Российская тхэквондистка Бекулова победила на молодежном чемпионате мира
Россиянка Бекулова завоевала золото на молодежном чемпионате мира по тхэквондо.
Российская тхэквондистка Милана Бекулова выиграла золото в весовой категории до 49 кг на молодежном чемпионате мира в Найроби.
Еще один россиянин Магомедгаджи Магомедов завоевал серебро в весе до 58 кг.
Чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов не старше 21 года проходит с 3 по 6 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
