0

Российские дзюдоисты Арбузов и Таймазова стали призерами турнира Большого шлема в Токио

Россияне Арбузов и Таймазова стали призерами турнира Большого шлема в Токио.

Российские дзюдоисты Тимур Арбузов и Мадина Таймазова стали призерами турнира Большого шлема в Токио.

26-летняя Таймазова взяла серебро. В финале весовой категории до 70 кг она проиграла японке Сино Танаке.

21-летний Арбузов в поединке за бронзу победил японца Кайто Амано в весе до 81 кг. В этом году россиянин также стал победителем чемпионатов мира и Европы.

Соревнования в Токио завершатся 7 декабря. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoТимур Арбузов
дзюдо
logoсборная России
logoсборная Японии
Большой шлем
