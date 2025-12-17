  • Спортс
Тасоев, Арбузов и Каниковский номинированы на звание «Спортсмен года» по версии Международной федерации дзюдо

Трое российских дзюдоистов номинированы на звание «Спортсмен года».

Международная федерация дзюдо (IJF) номинировала троих россиян на звание «Спортсмен года». 

На премию претендуют Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский. 

Тасоев в 2025 году выиграл золото чемпионатов мира и Европы в категории свыше 100 кг, Арбузов победил на чемпионате мира и чемпионате Европы в категории до 81 кг, Каниковский взял золото ЧМ в категории до 100 кг. 

Голосование пройдет до 15 января, итоги будут объявлены в феврале во время торжественной церемонии на турнире «Большого шлема» в Париже.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация дзюдо России
