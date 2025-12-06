Российский дзюдоист Ендовицкий выиграл золото на турнире Большого шлема в Токио, Тасоев и Каниковский взяли бронзу

Валерий Ендовицкий выиграл золото на турнире Большого шлема по дзюдо.

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий одержал победу на турнире Большого шлема в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В финале соревнований россиянин победил японца Хегу Оту. 25-летний Ендовицкий – двукратный призер чемпионатов Европы, трехкратный чемпион России.

Инал Тасоев стал бронзовым призером в категории свыше 100 кг. В поединке за бронзу россиянин победил представителя Южной Кореи Ким Мин Чона.

Также бронзовую медаль завоевал Матвей Каниковский . В поединке за бронзу в категории до 100 кг российский спортсмен победил израильтянина Иосифа Симина.