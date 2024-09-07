Мудранов о дзюдо на Олимпиаде: «Если бы наши ребята боролись, во всех бы весовых категориях пьедестал был бы другим»

Беслан Мудранов считает, что российских спортсменов побоялись допускать на Игры

В дзюдо допуск на Олимпиаду-2024 в Париже получили четверо россиян, но команда отказалась от поездки.

«Как скоро вернется флаг? К сожалению, это больше политика, хотя спорт должен быть вне политики. Мы все понимаем, что очень несправедливо относится весь мир к нашим спортсменам.

Если они считают, что как-то помешали своим решением нашему руководству страны, то они глубоко заблуждаются. Они помешали лишь спортсменам, не дав показать себя на Олимпийских играх. Единственное, что ребята, которые столько лет отдали подготовке к Олимпиаде, не смогли показать того, к чему готовились.

Я считаю, что наших просто побоялись допустить, так как у нас сильная команда по всем видам спорта, в медальном зачете мы бы выступили, на их удивление, слишком хорошо.

Саму Олимпиаду я смотрел, следил все дни, в дзюдо ничего не пропускал. В любом случае без нашей команды Олимпиада не такая сильная [по уровню]. Если бы наши ребята боролись, то во всех бы весовых категориях пьедестал был бы другим. На данный момент у нас очень сильная команда, к сожалению, ребята пропустили Олимпиаду», – сказал олимпийский чемпион 2016 года.