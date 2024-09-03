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Тасоев о Париже-2024: «Чувства радости и гордости за друзей перевешивали чувство обиды, оно уходило на второй план»

Дзюдоист Инал Тасоев поделился впечатлениями от Олимпиады-2024 в Париже

Россиянина не допустили к участию, но он приехал на Игры, чтобы поддержать друзей: Федора Целиди из Греции и Зелима Коцоева из Азербайджана.

Целиди взял бронзу, Коцоев – золото.

— С Федором Целиди мы с детства выросли в одном зале, ели с одной тарелки, пили из одной кружки. Я поехал на Олимпийские игры по большей части из‑за него и Зелима Коцоева. Мои товарищи выступали, хотелось побыть рядом, поддержать их.

К их победам я не имею никакой причастности, я просто был рядом, переживал, настраивал их, что‑то подсказывал. 

— Федор рассказывал, что во время схваток искал вас глазами. Что вы чувствовали в этот момент?

— Я помню, как он выходил в полуфинальную схватку. Я подорвался со своего места, а у меня ноги трясутся. Когда выхожу сам на ковер, мне не страшно. Но когда вижу со стороны, что борется мой близкий человек, это очень волнительно.

Федор начал немного переживать, искал меня глазами на трибунах и нашел. Я прочитал по губам, что он спрашивает: «Что делать?» Я говорю: «Федя, все хорошо. Выдыхай. Продолжай в том же духе».

— Вас действительно узнавали в Париже на каждом шагу?

— Да. У меня не было аккредитации, все строго, не пускают. Я срочно хотел забежать к Феде, ко мне подходит парень, говорит: «Стой, нельзя» А потом узнал меня и попросил сфотографироваться. Он оттолкнул своего коллегу и пропустил меня.

— Вы мотивировали Федора продолжить карьеру после медали Олимпиады?

— Конечно. Он не должен на этом останавливаться, я вижу в нем потенциал. Он не до конца раскрылся, у него еще очень много турниров впереди, на которых он должен выступить и бороться на очень высоком уровне. Он сейчас начал прибавлять. Если продолжит работать в том же духе, то улучшит свой результат и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира и Европы.

— Каких эмоций было больше: обиды за себя или радости за друзей?

— Такие разные эмоции были. Чувства радости и гордости перевешивали чувство обиды, оно уходило на второй план. Я смотрел, переживал, радовался, гордился. Это было все искренне. Они заслуживают этого. Я видел, как эти люди работают, — сказал Тасоев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
дзюдо
logoсборная Азербайджана
logoОлимпиада-2024
сборная Греции
logoТеодорос Целидис
logoИнал Тасоев
logoЗелим Коцоев
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