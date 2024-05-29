Тхэквондистка Минина: «Если мне хочется кого-то отпинать – это мой муж. Он становится ходячей грушей»

Теги сборная России жен тхэквондо Татьяна Минина (Кудашова) Единоборства

Тхэквондистка Татьяна Минина рассказала, как муж помогает ей в тренировках.

– Твой муж тоже занимался тхэквондо на серьезном уровне. Сейчас работает тренером, ведет каналы про ваш спорт в телеграме и ютубе. Как вы делите рабочее и личное?

– Костя – тренер-аналитик мужской сборной, со мной он взаимодействует не так плотно – лапы подержать, как-то помочь с анализом боев. У нас в женской команде для этого свой специалист.

Но все равно мне кажется, что лучше, чем муж, лапы мне никто не подержит. Если мне хочется кого-то отпинать – это мой муж. Он становится ходячей грушей.

Иногда бывает сложный день – одна тренировка, вторая, – целый день тхэквондо. Ты приезжаешь домой, и у тебя на компьютере тхэквондо, на телевизоре тхэквондо – муж сидит и разбирает бои.

В эти моменты кажется, что тхэквондо слишком много в моей жизни. Но дома он меня старается этим не грузить.

– Муж бывает полноценным спарринг-партнером?

– Сейчас – нет. Он на 30 кг тяжелее меня. Но мы практиковали это во время карантина. Костя тогда был действующим спортсменом, мы тренировались дома – тогда еще жили в квартире.

Можно было делать полноценные боевые задания в жилетах и накладках. Помню, сначала он ходил с разбитой губой, потом — я. Зато мы после паузы вышли самыми подготовленными! – сказала серебряный призер Олимпиады-2020. 

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