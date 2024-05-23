Таймазова о травме, которую получила на Олимпиаде-2020: «Проблемы со зрением есть до сих пор. Рассечение на правой брови осталось»

Теги сборная России жен дзюдо Токио-2020 Мадина Таймазова Единоборства

Дзюдоистка Мадина Таймазова рассказала о последствиях травмы, полученной на ОИ.

Таймазова завоевала на Олимпиаде-2020 в Токио бронзу. В ходе турнира она получила серьезное рассечение.

«Куда больше я переживала за то, чтобы со зрением проблем потом не было. Но они есть до сих пор. Если присмотреться, рассечение на правой брови у меня до сих пор осталось, и оно мне немножко мешает, давит, приходится приподнимать бровь.

У меня сестра офтальмолог, она очень переживала за меня тогда. Но я, слава богу, постоянно мониторю все это, никаких проблем пока вроде бы нет. А то, что мешает, думаю, после завершения карьеры можно исправить операцией», – сказала спортсменка. 

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