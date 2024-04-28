Российские каратисты выступят на чемпионате Европы в Хорватии

Российские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по карате.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации карате России.

Турнир пройдет с 8 по 12 мая в хорватском Задаре.

«Мы примем участие в чемпионате Европы в Хорватии, однако сейчас пока сложно говорить, насколько велико будет наше представительство на этом турнире.

Заявлены участники во всех категориях, однако все зависит от того, успеют ли спортсмены получить визы.

Кто-то, например Эрнест Шарафутдинов, уже имеет действующий шенген, другие ждут получения хорватских национальных виз.

В понедельник федерация карате продолжит работу с консульством Хорватии, мы надеемся, что процесс не затянется и все заявленные спортсмены смогут выступить на чемпионате Европы», – рассказали в пресс-службе.

Карате входило в программу Игр в Токио, но будет отсутствовать на Олимпиаде в Париже.