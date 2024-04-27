Всемирная федерация бадминтона продлила приостановку членства национальной федерации России

BWF продлила приостановку членства Национальной федерации бадминтона России.

Общее собрание Всемирной федерации бадминтона (BWF) прошло 27 апреля в китайском Чэнду. Россию на собрании представлял председатель совета федерации Андрей Антропов.

«151 голос за наше отстранение, 78 – против. Причем в BWF не все федерации обладают только одним голосом, решение было принято за счет крупных держателей голосов.

По словам Антропова, в кулуарах он получил очень большую поддержку от азиатских и африканских стран», – сообщили в пресс-службе НФБР.

Совет BWF объявил о приостановке членства НФБР в организации 30 ноября 2023 года.

При этом федерация разрешает спортсменам из России и Беларуси участвовать в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, но ни один российский бадминтонист пока не воспользовался этой возможностью.