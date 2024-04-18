Украина потребовала не допускать 15 российских дзюдоистов к чемпионату Европы в Хорватии
НОК Украины требует не допускать к чемпионату Европы 15 российских дзюдоистов.
Украинская сторона обвиняет спортсменов в поддержке боевых действий.
«Речь идет о Мадине Таймазовой, Инале Тасоеве, Яго Абуладзе, Армане Адамяне, Даниле Лаврентьеве, Махмадбеке Махмадбекове, Михаиле Игольникове, Матвее Каниковском, Тамерлане Башаеве, Глафире Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камиле Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазане Абдулаеве», – говорится в заявлении на сайте НОК Украины.
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и главе IJF Мариусу Визеру.
На данный момент российские спортсмены по решению Международной федерации дзюдо (IJF) могут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Загребе с 25 по 28 апреля.
Но похоже опять солгали)))
Например вся сборная футбольная
А местные продолжают за них топить)))
Есть один термин для такого)
Они требуют (давно уже именно требуют) миллиарды и много самолетов.
На месте адресата требований не удержался бы от вопроса: "А то чё?"