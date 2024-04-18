Украина потребовала не допускать 15 российских дзюдоистов к чемпионату Европы в Хорватии

НОК Украины требует не допускать к чемпионату Европы 15 российских дзюдоистов.

Украинская сторона обвиняет спортсменов в поддержке боевых действий.

«Речь идет о , , Яго Абуладзе, Армане Адамяне, Даниле Лаврентьеве, Махмадбеке Махмадбекове, , Матвее Каниковском, Тамерлане Башаеве, Глафире Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камиле Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазане Абдулаеве», – говорится в заявлении на сайте НОК Украины.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и главе IJF Мариусу Визеру.

На данный момент российские спортсмены по решению Международной федерации дзюдо (IJF) могут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Загребе с 25 по 28 апреля.