Украина потребовала не допускать 15 российских дзюдоистов к чемпионату Европы в Хорватии

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НОК Украины требует не допускать к чемпионату Европы 15 российских дзюдоистов.

Украинская сторона обвиняет спортсменов в поддержке боевых действий. 

«Речь идет о Мадине Таймазовой, Инале Тасоеве, Яго Абуладзе, Армане Адамяне, Даниле Лаврентьеве, Махмадбеке Махмадбекове, Михаиле Игольникове, Матвее Каниковском, Тамерлане Башаеве, Глафире Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камиле Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазане Абдулаеве», – говорится в заявлении на сайте НОК Украины.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и главе IJF Мариусу Визеру.

На данный момент российские спортсмены по решению Международной федерации дзюдо (IJF) могут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Загребе с 25 по 28 апреля.

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40 комментариев
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А миллион долларов и самолёт ,они не потребовали??
+35
-5
+30
Посмотрим сколько украинских спортсменов не вернутся домой из Парижа после нового закона о мобилизации.
+25
-4
+21
Ответ Yury Sin
Комментарий скрыт
А он разве не объявил? А то нам так на ютубе рассказывали, что сразу после выборов объявят
Но похоже опять солгали)))
+19
-2
+17
После того, как Лексус и Вован вывели Баха на чистую воду, когда он признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами, те решили уже не скрываться и писать доносы официально и открыто. Стыд и позор - это самые лайтовые слова в отношении МОК и УкрНОК. Нет подходящих для них слов в словаре, в общем)
+16
-4
+12
Теперь понятно кто в СССР писал больше всего доносов.
+11
-2
+9
Жаль что не я в кресле Баха, а то была бы пожизненная квалификация у 🐷🐷🐷🐽🐽
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0
+9
Я напоминаю, что под этими требованиями подписываются спортсмены украины
Например вся сборная футбольная
А местные продолжают за них топить)))
Есть один термин для такого)
+14
-5
+9
Ответ Yury Sin
Комментарий скрыт
При всем уважении давай не будем сравнивать практически добровольную мобилизацию (кто не захотел, тот спокойно не пошёл безо всяких последствий), а сейчас вообще набирают только по контракту, с упаковкой избитых и запуганных людей в бусики, которая только на видео попадает десятки раз в день.
+6
0
+6
Ответ Zubi
А миллион долларов и самолёт ,они не потребовали??
И "Патриотов" ещё очень требуют и ждут
+8
-2
+6
Тем временем, на Украине ужесточают мобилизацию. Также говорят о том, что надо внести гендерное равноправие в армию (т.е. хлопцы заканчиваются, будет отлов женщин). Как там свободолюбивые наши? Не собираются ли протестовать? Отлично выполняется задача «до последнего украинца».
+7
-2
+5
Кошляк и Бедный - очень говорящие фамилии
+8
-3
+5
Ответ Zubi
А миллион долларов и самолёт ,они не потребовали??
А это уже по шаблону мелким шрифтом к каждому требованию прописано. Прямо в бланке)
+5
0
+5
этим вечно. -дай и непускай.вы дллжны.
+4
-1
+3
Почему бы в ответ не потребовать не допускать всех украинских спорстменов во всех единоборствах?
+5
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+2
Ответ Yury Sin
Комментарий скрыт
Украине это всё равно не поможет. Ты это понял хоть или нет?
+2
0
+2
лучше бы потребовали "защитников" вернутся домой, Родина - Мать зовет
+3
-1
+2
Ответ Zubi
А миллион долларов и самолёт ,они не потребовали??
это мелочь для них, даже если для каждого)
Они требуют (давно уже именно требуют) миллиарды и много самолетов.
+3
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+2
Ответ Виктор74
Первая К вторая У ?))))
Зрите в корень
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Ответ Dillon
Скоро и так будет.
Вряд-ли. Таких лизунов очень любят и уважают
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Ответ Виктор74
Первая К вторая У ?))))
Все верно, старый мореплаватель, которого съели аборигены
+1
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Ответ Клименко
Украина решает, каким российским спортсменам можно участвовать в ОИ, а каким нет. Я считаю это величие и передел глобального миропорядка, о да
Ох уж эти мрии)))))
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Ответ Zubi
А миллион долларов и самолёт ,они не потребовали??
Айболит уже летит...
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Ответ Zubi
А миллион долларов и самолёт ,они не потребовали??
Много миллионов и много самолётов, тогда точно перемога будет. Ну точно.
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Ответ MosesPray
И "Патриотов" ещё очень требуют и ждут
Им постоянно кинжалы дарят. Неужто мало?)
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Потребовали))

На месте адресата требований не удержался бы от вопроса: "А то чё?"
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Украина решает, каким российским спортсменам можно участвовать в ОИ, а каким нет. Я считаю это величие и передел глобального миропорядка, о да
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-1
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Да плевать уже на их НОК, министерства, правительство. У них одна задача: ныть сильнее, что бы Россию не допустили никуда и просить денег. Всё, больше они ничем не занимаются.
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Украинские спортсмены тоже поддерживают боевые действия.
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-4
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Как же они боятся Россию…Во всех сферах. Сейчас это просто так обострилось 🔥
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Конченные.
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