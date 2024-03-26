Дмитрий Песков: «К решению атлетов поехать на Олимпиаду нужно относиться с уважением. Выиграет человек без нашего флага – будем гордиться»
Дмитрий Песков высказался о возможном участии россиян в Олимпиаде в Париже.
«Контактов с МОК сейчас практически нет, МОК с нашими спортивными властями не разговаривает. И если брать логистику участия в Олимпиаде, то кто ее будет там обеспечивать на месте, я не понимаю. Проживание, медицина, допинг-контроль и так далее – как все это будет организовано? Не секрет, что наше посольство во Франции тщетно пытается с организаторами Олимпиады связаться, уже много-много недель. Поэтому спортсмены, которые решат туда ехать, должны это учитывать.
Я знаю много спортсменов, для которых участие в Олимпиаде очень важно. Другого шанса у них уже может просто не оказаться. Поэтому к решению атлетов поехать на Игры нужно относиться с уважением. Ну, хорошо, выступит человек без нашего флага. Мы разве с вами не будем знать, что это наш спортсмен? Будем. А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом! Олимпийский чемпион, он сразу флагом и становится. И гимном, и флагом.
Конечно, очень жаль, что международный спорт сделали заложником политических дрязг. Для него это будет иметь губительные последствия. Но, с другой стороны, если что-то где-то начинает подгнивать, то в другом месте появляются новые ростки. И мы будем возлагать надежды на усилия наших спортивных властей по созданию альтернативных форматов для международного спорта, по созданию альтернативных федераций. Чтобы спорт в любом случае имел возможность развиваться», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Право, как дети малые. Адекватная позиция Пескова наверное уж не отменяет факта, что любой желающий участвовать на ОИ российский спортсмен будет спонсировать себя сам, как было сказано ранее.
У самых умных сменка уже была наготове
Ну а персонажам переобуваться привычно - особенно тем, для кого кормушка важна. Городские сумасшедшие будут стоять на своём, но кто их слушает