Армрестлинг. East vs West 11. Хатчингс поборется с Дадикяном, Матюшенко встретится с Машичем, Жох – с Тутберидзе, Морозов против Курдечи, другие поединки

Теги результаты Армрестлинг Джон Брзенк Единоборства

20 января пройдет турнир East vs West 11 с участием российских армрестлеров.

В главном поединке встретятся Тодд Хатчингс (США) и Давид Дадикян (Армения).

Армрестлинг

East vs West 11

Стамбул, Турция

Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Кинопоиске».

Правая рука

Тодд Хатчингс (США) – Давид Дадикян (Армения)

Джон Брзенк (США) – Красимир Костадинов (Болгария)

Давит Самушия (Грузия) – Владимир Майоров (Россия)

Мэтт Маск (Канада) – Вагнер Бортолато (Бразилия)

Иракли Зиракашвили (Грузия) – Пол Линн (США)

Даниэль Прокопчук (Румыния) – Миндаугас Тарасайтис (Литва)

Марсио Барбоза (Бразилия) – Олег Петренко (Украина)

Вала Ичкити (Грузия) – Нурдаулет Айдархан (Казахстан)

Левая рука

Артем Морозов (Казахстан) – Алекс Курдеча (Польша)

Алижан Муратов (Казахстан) – Евгений Прудник (Украина)

Иван Матюшенко (Россия) – Рино Машич (Хорватия)

Артем Тайнов (Россия) – Зураб Тавбаридзе (Грузия)

Олег Жох (Украина) – Автандил Тутберидзе (Грузия)

Робби Топи (США)- Эмерик Прадине (Франция)

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество раундов – 5.

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7 комментариев
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Этери везде успевает, что за женщина.
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не тот ли это Жох, что с огромной рукой
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Морозов надеюсь набрал форму после болезни, а то его последнее поражение было очень грустным
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Ответ Агалар
не тот ли это Жох, что с огромной рукой
тот
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Если Дадикян залечил руку, то вообще не вижу шансов у Хатчингса.
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За Этери Георгиевну!
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Ответ VictorVallecano
Этери везде успевает, что за женщина.
Чудо-женщина, не иначе.
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