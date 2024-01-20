Армрестлинг. East vs West 11. Хатчингс поборется с Дадикяном, Матюшенко встретится с Машичем, Жох – с Тутберидзе, Морозов против Курдечи, другие поединки
20 января пройдет турнир East vs West 11 с участием российских армрестлеров.
В главном поединке встретятся Тодд Хатчингс (США) и Давид Дадикян (Армения).
East vs West 11
Стамбул, Турция
Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Кинопоиске».
Правая рука
Тодд Хатчингс (США) – Давид Дадикян (Армения)
Джон Брзенк (США) – Красимир Костадинов (Болгария)
Давит Самушия (Грузия) – Владимир Майоров (Россия)
Мэтт Маск (Канада) – Вагнер Бортолато (Бразилия)
Иракли Зиракашвили (Грузия) – Пол Линн (США)
Даниэль Прокопчук (Румыния) – Миндаугас Тарасайтис (Литва)
Марсио Барбоза (Бразилия) – Олег Петренко (Украина)
Вала Ичкити (Грузия) – Нурдаулет Айдархан (Казахстан)
Левая рука
Артем Морозов (Казахстан) – Алекс Курдеча (Польша)
Алижан Муратов (Казахстан) – Евгений Прудник (Украина)
Иван Матюшенко (Россия) – Рино Машич (Хорватия)
Артем Тайнов (Россия) – Зураб Тавбаридзе (Грузия)
Олег Жох (Украина) – Автандил Тутберидзе (Грузия)
Робби Топи (США)- Эмерик Прадине (Франция)
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество раундов – 5.