Армрестлинг. King of the Table 9. Лалетин встретится с Гаспарини, Ларратт против Цветкова и другие поединки
9 декабря пройдет турнир по армрестлингу King of the Table 9 в Дубае.
В главном событии вечера встретятся канадец Девон Ларратт и болгарин Георгий Цветков. Все поединки пройдут на правых руках.
King of the Table 9
Дубай, ОАЭ
Начало – 20:00 по московскому времени (9 декабря).
Мужчины
Девон Ларратт (Канада) – Георгий Цветков (Болгария)
Виталий Лалетин (Россия) – Эрмес Гаспарини (Италия)
Сергей Калиниченко (Украина) – Ариф Эртем (Турция)
Ларрис Уилс (США) – Леонидас Аркона (Германия)
Ларс Рорбаккен (Норвегия) – Валерий Чуботару (Россия)
Женщины
Ниса Камадан (Турция) – Сара Коллинз (США)
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