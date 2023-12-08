Армрестлинг. King of the Table 9. Лалетин встретится с Гаспарини, Ларратт против Цветкова и другие поединки

Теги результаты Армрестлинг Девон Ларратт Экстрим

9 декабря пройдет турнир по армрестлингу King of the Table 9 в Дубае.

В главном событии вечера встретятся канадец Девон Ларратт и болгарин Георгий Цветков. Все поединки пройдут на правых руках.

Армрестлинг

King of the Table 9

Дубай, ОАЭ

Начало – 20:00 по московскому времени (9 декабря).

Мужчины

Девон Ларратт (Канада) – Георгий Цветков (Болгария)

Виталий Лалетин (Россия) – Эрмес Гаспарини (Италия)

Сергей Калиниченко (Украина) – Ариф Эртем (Турция)

Ларрис Уилс (США) – Леонидас Аркона (Германия)

Ларс Рорбаккен (Норвегия) – Валерий Чуботару (Россия)

Женщины

Ниса Камадан (Турция) – Сара Коллинз (США)

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