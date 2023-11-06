Тренер сборной России по дзюдо о чемпионате Европы: «Рассчитывали на большее количество наград у мужской команды. Девушки показали отличный результат»

Старший тренер сборной России по дзюдо оценил выступление команды на ЧЕ.

Чемпионат Европы проходил во французском Монпелье. Российские дзюдоисты завоевали пять медалей – золотую, серебряную и три бронзовые.

«Мы рассчитывали на большее количество наград у мужской команды, но наши вчерашние юниоры показали в Монпелье достойную борьбу, большинство боролось за медали.

Что касается Даниила Лаврентьева и Матвея Каниковского, то, думаю, у тех, кто смотрел сегодня (5 ноября – Sports.ru) их борьбу, вопросов остаться не должно.

Девушки показали отличный результат, даже несмотря на то, что выступали здесь неполным составом. Что касается , то ей после победы на «Большом шлеме» в Абу-Даби, как мне показалось, не хватало эмоций», – сказал Константин Философенко.