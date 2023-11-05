Российские дзюдоисты Каниковский и Ендовицкий завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

Теги сборная России дзюдо чемпионат Европы (дзюдо) Матвей Каниковский Единоборства

Россияне завоевали две бронзовые медали в заключительный день ЧЕ по дзюдо.

Матвей Каниковский взял бронзу в весовой категории до 100 кг, Валерий Ендовицкий – свыше 100 кг.

Чемпионат Европы проходил во французском Монпелье. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IrbIS
российские дзюдоисты которые в простонародье просто лётчики, перепутали род деятельности, я как не включу judo tv - они все по татами летают, стыдно смотреть на них, один серб - характером больше чем все нейтральные ванички на этом турнире, полнейшая деградация, с каждом годом хуже и хуже, женской сборной вообще нет, страна 140 миллионов, полунищая грузия с пропитыми залами доминирует в европейском мужском дзюдо, а эти...проблема в тренерах огромная, таов сидел на ОИ в Токио и так всех ..... что вместо него другого посадили, такого же безсполезного, пригласите иностранных тренеров, потому что свои - которые были слабенькими спортсменами, ничему хорошему не научат, только ошибкам которые сами и совершали,

Каниковский ... улетекл азеру по глупому, пацан талантливый но с этими тренерами его ждет судьба игольникова...талант который расстворился...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий