Российские дзюдоисты Каниковский и Ендовицкий завоевали бронзовые медали чемпионата Европы

Россияне завоевали две бронзовые медали в заключительный день ЧЕ по дзюдо.

Матвей Каниковский взял бронзу в весовой категории до 100 кг, Валерий Ендовицкий – свыше 100 кг.

Чемпионат Европы проходил во французском Монпелье. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.