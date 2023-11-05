Российские дзюдоисты Каниковский и Ендовицкий завоевали бронзовые медали чемпионата Европы
Россияне завоевали две бронзовые медали в заключительный день ЧЕ по дзюдо.
Матвей Каниковский взял бронзу в весовой категории до 100 кг, Валерий Ендовицкий – свыше 100 кг.
Чемпионат Европы проходил во французском Монпелье. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
Каниковский ... улетекл азеру по глупому, пацан талантливый но с этими тренерами его ждет судьба игольникова...талант который расстворился...