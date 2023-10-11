Чемпионы Токио-2020 Храмцов и Ларин выступят на этапе Гран-при в Китае по тхэквондо

Теги сборная России жен сборная России тхэквондо Гран-при Татьяна Минина (Кудашова) Владислав Ларин Максим Храмцов Полина Хан Кристина Адебайо Лилия Хузина Единоборства

Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на этапе Гран-при в Китае по тхэквондо.

Храмцов выступит в категории до 80 кг, Ларин – свыше 80 кг.

Также на турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов поедут россияне Татьяна Минина (до 57 кг), чемпионка мира 2023 года Лилия Хузина (до 67 кг), Полина Хан и Кристина Адебайо (обе – свыше 67 кг).

Гран-при в Тайюане, который является квалификационным на Олимпиаду-2024 в Париже, пройдет с 10 по 12 октября. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий