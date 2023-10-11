Чемпионы Токио-2020 Храмцов и Ларин выступят на этапе Гран-при в Китае по тхэквондо

Максим Храмцов и Владислав Ларин выступят на этапе Гран-при в Китае по тхэквондо.

выступит в категории до 80 кг, – свыше 80 кг.

Также на турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов поедут россияне (до 57 кг), чемпионка мира 2023 года Лилия Хузина (до 67 кг), Полина Хан и (обе – свыше 67 кг).

в Тайюане, который является квалификационным на Олимпиаду-2024 в Париже, пройдет с 10 по 12 октября.