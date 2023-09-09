Российские дзюдоисты в сентябре выступят на турнире «Большой шлем» в Баку. Там можно отобраться в Париж-2024

Российские дзюдоисты в сентябре выступят на турнире «Большой шлем» в Баку.

Соревнования пройдут с 22 по 24 сентября.

На турнире можно будет набрать квалификационные очки для участия в летней Олимпиаде-2024 в .

«Наша сборная выступит на турнире « » в Баку. Дзюдоисты, которые примут участие в соревнованиях в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов, будут представлены во всех весовых категориях», – сообщили в Федерации дзюдо России (ФДР).

«»Наша команда выступит в Баку сильнейшим составом, в который вошли практически все лидеры. Это очень важный для нас турнир, поскольку он является высокорейтинговым, лицензионным к Олимпиаде в Париже. Ожидаем, что в Баку наши спортсмены выступят как минимум не хуже, чем на прошедших стартах Мировой серии.

Сейчас наша команда проходит заключительный этап подготовки к Большому шлему в новой Академии единоборств на федеральной территории Сириус. Приятно отметить, что на сборах с нашими ребятами побывали также дзюдоисты Узбекистана, Казахстана и Бахрейна.

Добрая слава о «русском Кодокане» уже распространилась за пределы нашей страны, поэтому сейчас мы уже рассматриваем заявки на последующие совместные тренировочные мероприятия», – рассказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.