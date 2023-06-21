Тасоев, Адамян, Таймазова, Абуладзе и другие российские дзюдоисты выступят на этапе Большого шлема в Монголии

Стал известен состав сборной России по дзюдо на этап Большого шлема в Улан-Баторе.

Из мужчин в столице Монголии выступят Арман Адамян, , Яго Абуладзе, Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев, Исмаил Мисиров, Данил Лаврентьев, Аюб Хажалиев, Алан Хубецов, Тимур Арбузов, Мансур Лорсанов, , Нияз Билалов и Валерий Ендовицкий.

В состав женской команды вошли , Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова, Карина Ефимова, Алеся Кузнецова, Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая, Камила Бадурова, Дали Лилуашвили, Дарья Храмойкина, Надежда Татарченко, Мария Иванова и Дарья Владимирова.

Соревнования пройдут с 23 по 25 июня. Российские спортсмены выступят на них в нейтральном статусе.