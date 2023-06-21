Тасоев, Адамян, Таймазова, Абуладзе и другие российские дзюдоисты выступят на этапе Большого шлема в Монголии

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Большой шлем Алеся Кузнецова Михаил Игольников Алан Хубецов Нияз Билалов Дарья Курбонмамадова (Межецкая) Ирэна Хубулова Инал Тасоев Яго Абуладзе Мадина Таймазова Арман Адамян Камила Бадурова Ксения Галицкая Сабина Гилязова Мансур Лорсанов Рамазан Абдулаев Единоборства

Стал известен состав сборной России по дзюдо на этап Большого шлема в Улан-Баторе.

Из мужчин в столице Монголии выступят Арман Адамян, Инал Тасоев, Яго Абуладзе, Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев, Исмаил Мисиров, Данил Лаврентьев, Аюб Хажалиев, Алан Хубецов, Тимур Арбузов, Мансур Лорсанов, Михаил Игольников, Нияз Билалов и Валерий Ендовицкий.

В состав женской команды вошли Мадина Таймазова, Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова, Карина Ефимова, Алеся Кузнецова, Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая, Камила Бадурова, Дали Лилуашвили, Дарья Храмойкина, Надежда Татарченко, Мария Иванова и Дарья Владимирова.

Соревнования пройдут с 23 по 25 июня. Российские спортсмены выступят на них в нейтральном статусе.

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