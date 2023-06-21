Тасоев, Адамян, Таймазова, Абуладзе и другие российские дзюдоисты выступят на этапе Большого шлема в Монголии
Стал известен состав сборной России по дзюдо на этап Большого шлема в Улан-Баторе.
Из мужчин в столице Монголии выступят Арман Адамян, Инал Тасоев, Яго Абуладзе, Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев, Исмаил Мисиров, Данил Лаврентьев, Аюб Хажалиев, Алан Хубецов, Тимур Арбузов, Мансур Лорсанов, Михаил Игольников, Нияз Билалов и Валерий Ендовицкий.
В состав женской команды вошли Мадина Таймазова, Сабина Гилязова, Ирэна Хубулова, Карина Ефимова, Алеся Кузнецова, Дарья Курбонмамадова, Ксения Галицкая, Камила Бадурова, Дали Лилуашвили, Дарья Храмойкина, Надежда Татарченко, Мария Иванова и Дарья Владимирова.
Соревнования пройдут с 23 по 25 июня. Российские спортсмены выступят на них в нейтральном статусе.
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