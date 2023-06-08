Иоланда Чен: «В командах, которые едут на международные старты, должен быть юрист. Надо фиксировать нарушения, чтобы с ними обращаться в суд»

Иоланда Чен заявила, что юристы должны сопровождать россиян на международных стартах.

По мнению чемпионки мира-1995 в тройном прыжке, юристы должны проверять документы, которые российским спортсменам предлагают подписывать при выступлениях.

Ранее тхэквондистка Лилия Хузина, которая победила на ЧМ-2023 в Баку, заявила, что организаторы турнира запретили россиянам ассоциировать медали с национальной атрибутикой.

«Всех наших призеров поздравляю с медалями. Гораздо приятнее видеть их на пьедестале, чем затворниками. Их фамилии будут вписаны в анналы.

По бумажкам, которые подписывают, хочу сказать. В командах, которые куда‑то едут выступать, должен быть юрист, который должен проверять, что там написано. Красная линия есть.

Мы должны обязательно возвращаться на международную арену. А нарушения надо обязательно фиксировать, чтобы с ними обращаться в суд. Нельзя оставаться в замкнутом мире», – сказала Чен в эфире «Матч ТВ».

Хузина о чемпионате мира: «Нельзя было даже делать маникюр в национальных цветах. И талисманы в виде медвежат и матрешек были запрещены»