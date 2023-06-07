Тренер тхэквондисток Изутдинов: «Тем, что нам украинцы не жмут руки, они показывают только свое бескультурное лицо»

Теги тхэквондо юниорская сборная России жен Болат Изутдинов Единоборства

Тренер по тхэквондо Болат Изутдинов назвал бескультурным поведение украинских спортсменов.

Изутдинов, который работает в женской юниорской сборной России по тхэквондо, высказался о случаях, когда украинцы не жмут руки россиянам на соревнованиях – в частности, в теннисе.

«Тем, что нам украинцы не жмут руки, они показывают только свое бескультурное лицо. У них нет этики. Для нас же все нормально. Пусть они показывают себя.

Лучше бы они тренировались, чем они выискивают какие‑то публикации в соцсетях», - сказал Изутдинов.

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