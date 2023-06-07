Тренер тхэквондисток Изутдинов: «Тем, что нам украинцы не жмут руки, они показывают только свое бескультурное лицо»

Тренер по тхэквондо Болат Изутдинов назвал бескультурным поведение украинских спортсменов.

Изутдинов, который работает в женской юниорской сборной России по тхэквондо, высказался о случаях, когда украинцы не жмут руки россиянам на соревнованиях – в частности, в теннисе.

«Тем, что нам украинцы не жмут руки, они показывают только свое бескультурное лицо. У них нет этики. Для нас же все нормально. Пусть они показывают себя.

Лучше бы они тренировались, чем они выискивают какие‑то публикации в соцсетях», - сказал Изутдинов.