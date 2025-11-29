Российский дзюдоист Тасуев завоевал серебро турнира Большого шлема в Абу-Даби

Российский дзюдоист Тасуев стал серебряным призером турнира в Абу-Даби.

Дзюдоист Абдул-Керим Тасуев завоевал серебро турнира Большого шлема в Абу-Даби. Спортсмен выступал под флагом и с гимном России.

В финале весовой категории до 81 кг россиянин уступил канадцу Франсуа Готье-Драпо.

Тасуев стал третьим представителем России, завоевавшим медаль на текущем турнире. Ранее золото выиграл Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), серебро взял Мурад Чопанов (до 66 кг).