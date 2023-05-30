World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России
Всемирная федерация расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России.
World Taekwondo проводит расследование на предмет признания региональной федерации Крыма как части Союза тхэквондо России, сообщает Inside the Games со ссылкой на организацию.
«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении федерации.
World Taekwondo допустила на чемпионат мира-2023 в Баку российских спортсменов в нейтральном статусе. Допуск не получили только олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин.
Сейчас кажется даже те, кто не особо умней голубей понимают, что разбана можно в ближайшие годы точно не ждать и можно уже делать то, что запланировано.