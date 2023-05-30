World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

Теги сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо Политика Единоборства

Всемирная федерация расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России.

World Taekwondo проводит расследование на предмет признания региональной федерации Крыма как части Союза тхэквондо России, сообщает Inside the Games со ссылкой на организацию.

«Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен», – говорится в заявлении федерации.

World Taekwondo допустила на чемпионат мира-2023 в Баку российских спортсменов в нейтральном статусе. Допуск не получили только олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Montenegro Serbian
Да всё уже понятно. У нас у спортивных федераций, раньше допуск к международным соревам был единственным сдерживающим фактором от включения в свой состав клубы и Федерации Крыма. Сейчас кажется даже те, кто не особо умней голубей понимают, что разбана можно в ближайшие годы точно не ждать и можно уже делать то, что запланировано.
Буквально в эти дни проходит ЧМ по тхэквондо с участием россиян
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montenegro Serbian
Да всё уже понятно. У нас у спортивных федераций, раньше допуск к международным соревам был единственным сдерживающим фактором от включения в свой состав клубы и Федерации Крыма.
Сейчас кажется даже те, кто не особо умней голубей понимают, что разбана можно в ближайшие годы точно не ждать и можно уже делать то, что запланировано.
+22
-11
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альтависта
РФС приготовиться
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Ответ старые кеды
и что там расследовать то? Крым- Россия. дело закрыто.
Россия мимо ОИ. Дело закрыто
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ks-1993
Пусть расследуют, и идут лесом. Youtube их в помощь, где опросы жителей четко дают картину, что для них родина
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий