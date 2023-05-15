Российские дзюдоисты выступят на трех международных турнирах в июне

Старший тренер мужской сборной России по дзюдо рассказал, что в июне команда выступит на трех международных стартах.

«В июне у нас запланированы турниры в Таджикистане, Казахстане и Монголии. С составом на эти старты будем определяться по мере готовности ребят.

А пока ждем 20 мая, когда все соберемся на сборе в Академии единоборств на федеральной территории Сириус», – сказал Галстян.

В Душанбе со 2 по 4 июня пройдет этап , в Астане (16-18 июня) и Улан-Баторе (23-25 июня) состоятся турниры серии Большого шлема.