Путин поздравил Адамяна с золотом чемпионата мира: «Вы вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо»

Теги Владимир Путин сборная России дзюдо Арман Адамян Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Президент РФ Владимир Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на ЧМ.

Россиянин Арман Адамян победил в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира по дзюдо в Дохе.

«Уважаемый Арман Азатович!

От души поздравляю Вас с триумфом.

На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо.

Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Первое золото России на ЧМ после возвращения: Адамян обнялся с побежденной легендой и покачал головой под чужой гимн

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Отец всех побед!
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