Путин поздравил Адамяна с золотом чемпионата мира: «Вы вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо»
Президент РФ Владимир Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на ЧМ.
Россиянин Арман Адамян победил в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира по дзюдо в Дохе.
«Уважаемый Арман Азатович!
От души поздравляю Вас с триумфом.
На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо.
Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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