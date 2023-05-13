Инал Тасоев: «Конечно, я расстроен, ехал за золотом, хотя серебро – это неплохо. Будем работать, исправлять ошибки»

Теги сборная России дзюдо Тедди Ринер Инал Тасоев Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Дзюдоист Инал Тасоев заявил, что расстроен серебром чемпионата мира в Дохе.

В финале российский спортсмен уступил французу Тедди Ринеру, который является самым титулованным дзюдоистом в истории ЧМ. 

«Конечно, я расстроен – ехал за золотом, хотя серебро – это неплохо.

Я не первый раз встречаюсь с Тедди Ринером – здесь же, в Дохе, в 2019 году я тоже стал серебряным призером на турнире серии «Мастерс», уступив именно ему.

Сегодня я был готов, был настроен – мы прошли хорошую подготовку, но функционально я все равно немного отстаю. Будем работать, исправлять ошибки», – сказал Тасоев.

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