Россияне выиграли восемь золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо

Теги результаты сборная России чемпионат Европы самбо Единоборства

Российские самбисты выиграли восемь золотых медалей в первый день чемпионата Европы.

Турнир сегодня стартовал в Хайфе (Израиль).

Победителями соревнований в спортивном самбо стали Анжела Гаспарян (свыше 80 кг), Уали Куржев (до 79 кг), Алена Алехина (59 кг), Руслан Багдасарян (64 кг).

В боевом самбо золото взяли Алдар Намсараев (58 кг), Ролан Зиннатов (71 кг), Джамбулат Меджидов (88 кг), Шамиль Курмагомедов (свыше 98 кг)

Чемпионат Европы продлится до 23 апреля.

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2 комментария

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сервисник
Норм чё) Красавчики
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Анастасия Прудникова
Молодцы.
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