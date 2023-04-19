Россияне выиграли восемь золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо

Российские самбисты выиграли восемь золотых медалей в первый день чемпионата Европы.

Турнир сегодня стартовал в Хайфе (Израиль).

Победителями соревнований в спортивном самбо стали Анжела Гаспарян (свыше 80 кг), Уали Куржев (до 79 кг), Алена Алехина (59 кг), Руслан Багдасарян (64 кг).

В боевом самбо золото взяли Алдар Намсараев (58 кг), Ролан Зиннатов (71 кг), Джамбулат Меджидов (88 кг), Шамиль Курмагомедов (свыше 98 кг)

Чемпионат Европы продлится до 23 апреля.