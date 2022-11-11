Российские самбисты завоевали три золота в первый день чемпионата мира в Бишкеке
В Бишкеке стартовал чемпионат мира по самбо. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Международной федерации самбо (FIAS).
В первый день ЧМ россиянка Светлана Уварова победила в весовой категории до 59 кг, Саян Хертек одержал победу в весе до 58 кг.
Виктор Немков стал победителем турнира по боевому самбо в категории до 98 кг.
Екатерина Сыщикова завоевала серебро в категории до 54 кг, Екатерина Хасанова (до 50 кг) и Иван Ложкин (до 79 кг, боевое самбо) стали бронзовыми призерами.
Чемпионат мира по самбо завершится 13 ноября.
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