Сергей Соловейчик избран президентом Федерации дзюдо России ( ).

Соловейчик сменит Василия Анисимова, сложившего с себя полномочия по семейным обстоятельствам.

«За двенадцать лет, в течение которых Василий Васильевич Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России, наша команда совершила хороший скачок в развитии, и ярким показателем этого являются олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей, и я уверен, что будущие успехи дзюдо в России будут опираться на крепкий фундамент, заложенный им и его командой за эти годы.

Мы продолжим развивать направления профессионального и массового спорта, сделаем акценты на календарь олимпийской подготовки, организацию семейных программ, спортивных событий для детей школьного и дошкольного возрастов. Федерация дзюдо России – это крепкая семья, которая складывалась много лет, основными принципами нашей работы останутся уважение и взаимовыручка», – сказал новый глава ФДР.

Соловейчик возглавлял Европейский союз дзюдо с 2007 года и покинул этот пост в феврале из-за событий на Украине.