Лайшев о спецоперации: «Среди самбистов есть желающие пойти добровольцами. Идея создания добровольческих отрядов отличная»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о возможном создании добровольческих отрядов из спортсменов для участия в спецоперации на Украине.

«Это хорошая и правильная идея! Связывались ли со мной? Я в теме, так скажем. О создании этих отрядов официально еще не объявили, но желающие среди спортсменов у нас уже есть. Более того, их довольно много. Ребята обращаются», – цитирует Лайшева Sport24.

«Среди самбистов уже есть желающие пойти добровольцами, даже среди моих ровесников. Идея создания добровольческих отрядов отличная. Это было и в годы Великой Отечественной войны.

Спортсмены более дисциплинированные, они быстро адаптируются к ситуации и очень патриотичные. Я в этом уверен», – приводит слова Лайшева «Р-Спорт».

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)