«То, что с Таймазовой обошлись не очень честно в Токио, вернулось. Все закономерно». Лайшев о победе дзюдоистки на турнире Большого шлема в Монголии

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил победу дзюдоистки Мадины Таймазовой на турнире Большого шлема в Монголии.

«Наши спортсмены всегда показывали класс, особенно дзюдоисты. Вид спорта этот для нас актуальный и важный, кроме поздравлений других слов нет.

Мы верим в свой спорт и своих спортсменов, которые всегда были талантливыми и выступали на высоком уровне по всем видам спорта.

Это определенный пример для наших ребят, что мы в обойме и не теряем мастерство. То, что с Таймазовой обошлись не очень честно [на Олимпаде] в Токио, вернулось.

Все закономерно. Она добилась своего, у нее есть характер и хороший уровень», – сказал Лайшев.

Мадина Таймазова – героиня Токио-2020: после двух марафонов и страшной гематомы принесла России первую медаль в дзюдо (а потом разнесла судей)