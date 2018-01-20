«Отстаньте от спортсменов с вашей ###### политикой». Призер Игр-2020, украинский каратист Горуна – о фото Ласицкене и Магучих

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020, украинский каратист Станислав Горуна высказался о критике в адрес украинской легкоатлетки из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.

«Спорт, мать вашу, вне политики! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов c вашей ###### политикой.

Спортсмен занимается своим ремеслом. Фото на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, которое на момент сводит вместе успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене.

Иногда в этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет измены в поздравлениях Никольченко и Верняева своих оппонентов по спорту.

Их свел спорт, жизнь. Люди подружились через конкуренцию и одинаково тяжелую работу над собой, из-за уважения к труду друг друга. Какое это имеет отношение к международной политике?

Грузите спортсмена за его политические проявления, но ########## (отстаньте) от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей.

Олимпиада – это квинтэссенция спорта! Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Еще немного бизнеса.

В ваших негативных и критикующих комментариях гораздо больше измены. Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы, комментируя, даете выдуманной «измене» реальную жизнь.

Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Вся наша жизнь с таким подходом – это политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте ее во все подряд», – написал Горуна.

Легкоатлетку Магучих вызвали в Минобороны Украины из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене