Олимпиада-2020. Дзюдо. Россия поборется за бронзу в смешанном командном турнире

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31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в смешанном командном турнире по дзюдо. Сборная России в полуфинале проиграла Японии (0-4) и выступит в матче за третье место.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Дзюдо

Смешанный командный турнир

Начало финалов – 11.00 по московскому времени.

1/2 финала

Россия – Япония – 0-4

1/4 финала

Россия – Монголия – 4-2

Сборная России: Дарья Межецкая, Муса Могушков, Мадина Таймазова, Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев.

Мадина Таймазова – героиня Токио-2020: после двух марафонов и страшной гематомы принесла России первую медаль в дзюдо (а потом разнесла судей)

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