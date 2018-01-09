Олимпиада-2020. Дзюдо. Россия поборется за бронзу в смешанном командном турнире

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в смешанном командном турнире по дзюдо. Сборная России в полуфинале проиграла Японии (0-4) и выступит в матче за третье место.

Токио, Япония

Дзюдо

Смешанный командный турнир

Начало финалов – 11.00 по московскому времени.

1/2 финала

Россия – Япония – 0-4





1/4 финала

Россия – Монголия – 4-2





Сборная России: Дарья Межецкая, Муса Могушков, Мадина Таймазова, Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев.

Мадина Таймазова – героиня Токио-2020: после двух марафонов и страшной гематомы принесла России первую медаль в дзюдо (а потом разнесла судей)