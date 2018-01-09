Олимпиада-2020. Дзюдо. Россия поборется за бронзу в смешанном командном турнире

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны медали в смешанном командном турнире по дзюдо. Сборная России в полуфинале проиграла Японии (0-4) и выступит в матче за третье место.
Токио, Япония
Дзюдо
Смешанный командный турнир
Начало финалов – 11.00 по московскому времени.
1/2 финала
Россия – Япония – 0-4
1/4 финала
Россия – Монголия – 4-2
Сборная России: Дарья Межецкая, Муса Могушков, Мадина Таймазова, Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев.
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