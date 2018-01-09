🥉 Олимпиада-2020. Дзюдо. Нияз Ильясов завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг, золото у японца Вольфа

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу летней Олимпиады-2020 в весовой категории до 100 кг. В поединке за бронзу он победил грузина Варлама Липартелиани.

Золото выиграл Аарон Вольф из Японии.

Токио, Япония

Дзюдо

Мужчины

До 100 кг

Финал

Аарон Вольф (Япония) – Чхо Гу Хам (Южная Корея) – 10s2:0s2

Бои за бронзу

Нияз Ильясов (Россия) – Варлам Липартелиани (Грузия) – 1s2:0

Шейди Эль Нахас (Канада) – Жорже Фонсека (Португалия) – 0:1s2

1/4 финала

Жорже Фонсека (Португалия) – Нияз Ильясов (Россия) – 1s2:0s2

1/8 финала

Нияз Ильясов (Россия) – Миклош Чирьенич (Венгрия) – 10s1:0s2

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