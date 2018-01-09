🥉 Олимпиада-2020. Дзюдо. Нияз Ильясов завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг, золото у японца Вольфа

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзу летней Олимпиады-2020 в весовой категории до 100 кг. В поединке за бронзу он победил грузина Варлама Липартелиани.
Золото выиграл Аарон Вольф из Японии.
Токио, Япония
Дзюдо
Мужчины
До 100 кг
Финал
Аарон Вольф (Япония) – Чхо Гу Хам (Южная Корея) – 10s2:0s2
Бои за бронзу
Нияз Ильясов (Россия) – Варлам Липартелиани (Грузия) – 1s2:0
Шейди Эль Нахас (Канада) – Жорже Фонсека (Португалия) – 0:1s2
1/4 финала
Жорже Фонсека (Португалия) – Нияз Ильясов (Россия) – 1s2:0s2
1/8 финала
Нияз Ильясов (Россия) – Миклош Чирьенич (Венгрия) – 10s1:0s2
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника