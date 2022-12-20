Дамир Исмагулов о бое с Царукяном: «Болезнь не дала нормально восстановиться»

Боец UFC Дамир Исмагулов обратился к своим подписчикам через социальные сети, затронув тему боя с Арманом Царукяном, а также планов на будущее:

«Всем ассаламалейкум, всех приветствую. Прошло несколько дней с момента боя. Да, действительно, бой, к сожалению, проиграл, и хотелось бы сказать пару слов по этому поводу. Во-первых, хочу поблагодарить всех людей, кто меня поддерживает, кто переживает, их очень много. Я вижу, как люди пишут, как спрашивают. Также много и тех, кто негативно отзывается, даже есть казахи. Поэтому всем рахмет, кто переживает, поддерживает. Всем тем кто хейтят — собаки лают, караван идет, как говорится.

По поводу боя: вы видели, как он прошел. Я был сам не свой, к сожалению, болезнь не дала мне нормально восстановиться, нормально выступить. Возможно, надо было и сняться с боя, было тяжело, но характер бойца не позволяет это сделать. Никаких оправданий — я вышел, дрался до конца, был готов победить, но, к сожалению, не получилось, и бой проигран.

Да, я ушел не пожав руку сопернику. Многие по этому поводу пишут. Но это не проявление неуважения, просто я не люблю проигрывать. Я ушел, потому что был расстроен. Затем мы с Арманом пообщались и я поздравил его. Поэтому только уважение — он хороший спортсмен, показывает хороший результат, он является топовым. Также он сказал, что выступил на 50 процентов своих возможностей. Поэтому, я думаю, было бы отлично, если бы он смог показать себя на 100 процентов.

В 2023 году, если будет второй шанс, то я уверен, что бой пройдет совсем по-другому. Я знаю себя, я знаю свой уровень, я по-прежнему уверен в себе. Здесь, конечно, самоуверенность моя сыграла чуть не в мою пользу. Возможно, надо было сняться, но никаких оправданий: бой проигран. Да, упал, но я обычный человек, я обычный спортсмен: упал, встряхнулся, пошел дальше. Таков наш вид спорта, спортсмены прославляют свой народ. Да, я действительно хотел показать, что есть такой народ, маленький народ, но с большой историей. Но у меня еще будет возможность. Сейчас Саят что-то решает, поэтому посмотрим, как все дальше сложится. Мы идем дальше. Всех обнял, всем рахмет за поддержку!»

Исмагулов проиграл Царукяну решением судей. Это поражение стало для Дамира первым в UFC.

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