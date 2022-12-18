Куат Хамитов обратился к Исмагулову после поражения: «Ты уже написал историю»

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов в своих социальных сетях обратился к Дамиру Исмагулову, проигравшему первый свой бой в UFC:

«Показали хороший бой! Дамир, ты всегда дерешься против молодых монстров, я уверен, ты вернёшься сильнее! Как бы там ни было, ты уже написал историю и болельщики не забудут этого»

Исмагулов уступил Царукяну решением судей. При этом Дамир в UFC идет на серии 5-1.

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