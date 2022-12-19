Стал известен гонорар Исмагулова по последнему бою по контракту в UFC

Стал известен гонорар Дамира Исмагулова за бой в соглавном поединке турнира UFC в Вегасе.

Исмагулов заработал за этот бой 55 000 долларов (50 000 долларов — за выход, 5 000 долларов — поощрительный бонус). Гонорар его соперника Армана Царукяна составил 235 000 долларов (90 000 долларов — за выход, 90 000 долларов — за победу, 50 000 долларов — за лучшее выступление вечера, 5 000 долларов — поощрительный бонус).

Исмагулов проиграл Царукяну решением судей

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