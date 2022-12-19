Резников назвал ошибку Исмагулова в бою с Царукяном: «Он отдавал спину»

Казахстанский боец АСА Артем Резников в интервью «Ушатайке» назвал главную ошибку Дамира Исмагулова в бою с Арманом Царукяном:

«Так и думал, что один будет навязывать борьбу, а другой будет драться в стойке. Дамир постоянно двигался, старался перебивать, делал акцент на вставаниях. Он неплохо вставал. Единственная его ошибка — он отдавал спину. Если бы не отдавал спину, ему легче было бы. Арман знает, когда нужно пройти, у него хороший тайминг. Он проходит или, когда он бьет, или когда его бьют. Он не проходит без ударов и без контратаки. Еще Царукян старается снести — он проходит и бежит. И у Дамира неплохо получалось защищаться от этих проходов, раза 4-5 он отзащищался. Но борцам с ударниками так и надо работать, потому что у нас мышцы приспособлены для этого, мы не забиваемся, а ударник будет защищаться — и в итоге забьется»

Исмагулов проиграл Царукяну единогласным решением судей.

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