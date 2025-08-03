Хелениус – лучший проспект «Баффало» по версии сайта НХЛ, Мртка – 2-й, Эстлунд – 3-й, Росен – 4-й
Конста Хелениус возглавил список лучших молодых игроков в системе «Баффало».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба. Первое место в топ-5 занял 19-летний нападающий Конста Хелениус.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Конста Хелениус;
2. з Радим Мртка;
3. н Ноа Эстлунд;
4. н Исак Росен;
5. н Антон Вальберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
