Григоренко об Олимпиаде-2026: «Обидно, что России не будет. Но как большой фанат хоккея в любом случае буду смотреть. Интересно взглянуть на канадцев, американцев»

Григоренко об Олимпиаде-2026: досадно, что сборной России там не будет.

Нападающий «Трактора » Михаил Григоренко рассказал, что будет смотреть Олимпиаду-2026.

– Будете ли следить за хоккеем на Олимпиаде в Милане и насколько для вас лично потерял в интересе этот турнир из-за отсутствия сборной России?

– Это очень обидно и досадно, что нашей сборной там не будет. Очень много наших топ-звезд из НХЛ могли показать себя, было бы интересно понаблюдать.

Но я как большой фанат хоккея и топовых матчей в любом случае буду смотреть. Очень интересно взглянуть на канадцев, американцев. Мне просто будет любопытно посмотреть за уровнем топ-игроков. Очень жаль, что нашей сборной там не будет.

– Сейчас у молодых ребят нет стремления заслужить место в сборной и поехать на международный турнир, ярко там себя показать. Это большая потеря?

– Да. Себя помню ребенком, как смотрел и Олимпийские игры, и чемпионаты мира, молодежные соревнования, юниорские. Попасть в сборную было самое большое достижение, и сам я через это прошел.

Делить раздевалку с Овечкиным , Малкиным – это очень круто. Юниорские, молодежные чемпионаты мира – это очень важные события в жизни молодого хоккеиста. Безумно жаль, что у наших ребят нет такой возможности, а у некоторых и не будет уже.

На чемпионат мира или Олимпиаду кто-то из этих ребят съездит, а вот именно на юниорские, молодежные чемпионаты мира уже нет – это огромный минус. Надеюсь, в скором будущем все будет как было раньше. Одно из лучших воспоминаний, которые были у меня в карьере, – молодежный чемпионат мира и юниорский.

– Олимпиада в Корее – это самое яркое на данный момент событие в вашей карьере?

– Наверное, да. Трудно сказать, много ярких событий было. Одно из самых ярких, скажем так, – сказал Григоренко.