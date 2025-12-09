  • Спортс
  • Алексей Морозов: «Расторжения больших контрактов, понижение соглашений – все эти вопросы прорабатываются. Ждем результаты опроса клубов»
Алексей Морозов: «Расторжения больших контрактов, понижение соглашений – все эти вопросы прорабатываются. Ждем результаты опроса клубов»

Глава КХЛ: расторжения контрактов, понижение – все эти вопросы прорабатываются.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в лиге изучают вопрос переподписания контрактов игроков по ходу сезона.

Во вторник в Москве прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

«Наша стратегия в этом году заканчивается. Сейчас приступили к разработке новой. Сегодня обратились к клубам, чтобы они посодействовали к компании, которая помогает нам в разработке, предложили свои идеи, чтобы лига развивалась дальше, прогрессировала.

Понимаем, что прошла всего половина сезона, но мы уже бьем рекорды по средней посещаемости. Видим прирост молодежи в два раза за два года.

Проговорили с рабочей группой по вопросу переподписания контрактов с игроками. Сейчас проходит голосование, опрос клубов, который закончится сегодня-завтра. Тогда мы будем знать мнение клубов и будем думать, как урегулировать вопрос переподписания контрактов игроков. Расторжения больших контрактов, понижение контрактов – все эти вопросы прорабатываются.

Мы хотим, чтобы все работало единым механизмом. Есть предложение, что если игрок был на одностороннем контракте, он не может переподписать контракт на двусторонний. Ждем результаты опроса клубов и дальше будем работать.

Также прошла аккредитация агентов, 39 агентов и 16 представителей получили ее», – сказал Морозов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
