Тренер «Лады» Кокорев о 4:5 со «Спартаком»: «Игра была равной, три ошибки «Лады» предрешили исход. Будем строже относиться к моментам, чтобы победить»

Тренер «Лады» Дмитрий Кокорев высказался о поражении от «Спартака».

Тренер «Лады» Дмитрий Кокорев подвел итоги выездного матча против «Спартака » (4:5) в Fonbet Чемпионате КХЛ. Главный тренер тольяттинского клуба Павел Десятков не принял участия в послематчевой пресс‑конференции по состоянию здоровья.

– При хорошей нашей игре три ошибки предрешили исход.

– Четыре поражения в пяти последних играх. В чем проблема?

– Будем разбираться, чего не хватает. Играем хорошо, будем строже и надежнее относиться к моментам, чтобы победить.

– Как оцените пополнение в лице Томаша Юрчо?

– Тяжело прийти в сезоне. Только появляются связки и моменты, ребята начинают понимать. Все впереди.

– Второй период получился хорошим, но почему отпустили третий?

– Согласен, немного времени в концовке второго периода не хватило, закрыли «Спартак». Но соперник тоже сопротивлялся, игра была равной, – сказал Дмитрий Кокорев.