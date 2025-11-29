Тренер «Лады» Кокорев о 4:5 со «Спартаком»: «Игра была равной, три ошибки «Лады» предрешили исход. Будем строже относиться к моментам, чтобы победить»
Тренер «Лады» Дмитрий Кокорев подвел итоги выездного матча против «Спартака» (4:5) в Fonbet Чемпионате КХЛ. Главный тренер тольяттинского клуба Павел Десятков не принял участия в послематчевой пресс‑конференции по состоянию здоровья.
– При хорошей нашей игре три ошибки предрешили исход.
– Четыре поражения в пяти последних играх. В чем проблема?
– Будем разбираться, чего не хватает. Играем хорошо, будем строже и надежнее относиться к моментам, чтобы победить.
– Как оцените пополнение в лице Томаша Юрчо?
– Тяжело прийти в сезоне. Только появляются связки и моменты, ребята начинают понимать. Все впереди.
– Второй период получился хорошим, но почему отпустили третий?
– Согласен, немного времени в концовке второго периода не хватило, закрыли «Спартак». Но соперник тоже сопротивлялся, игра была равной, – сказал Дмитрий Кокорев.