

Разин о 5:2 с «Барысом»: «На 12-й секунде уже было 0:1, так нельзя. У «Металлурга» после поражения от «Авангарда» было тяжелое собрание, не в грубой форме, но поговорили по-мужски»

Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Барысом» в КХЛ.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о домашней победе над «Барысом» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. В прошлом матче магнитогорский клуб уступил «Авангарду» (1:3). 

– Начинать так игры нельзя: на 12-й секунде уже 0:1 (Тайс Томпсон открыл счет на 17-й секунде – Спортс’‘). Потом играли хорошо. Во втором периоде были качественные контратаки и хорошие позиционные атаки. Второй период по счету прошел удачно – 3:0. В третьем выстояли в меньшинстве, сыграли собрано. Один гол, как обычно, привезли сами себе.

– Вы после прошлого матча сказали: «Парадоксально, но хорошо, что есть такие игры, о которых я могу потом поговорить в более жесткой форме с ребятами». То есть действительно пришлось пошуметь между матчами в раздевалке?

– Да, было собрание. Не то чтобы в грубой форме, но поговорили по-мужски. Собрание было тяжелое, тяжелое (улыбается).

– Есть более точный прогноз по Саше Сиряцкому?

– Минимум два месяца. В воскресенье он улетает в Москву на операцию.

– Вы уже сказали про плохое начало и после прошлой игры отмечали расхлябанность. Сегодня это из той же оперы или просто совпадение?

– Бывают такие игры. Тем более после собрания – оно бесследно не проходит. Ребята переживают, после таких поражений от Омска много эмоций выплескивается, и все это уходит в никуда. Поэтому следующая игра всегда вызывает опасения. Но хорошо, что сегодня выиграли уверенно, – сказал Разин.

