У «Металлурга» 24 победы в 32 матчах после 5:2 с «Барысом». Команда Разина с отрывом в 8 очков лидирует на Востоке

«Металлург» одержал четвертую победу в пяти матчах в КХЛ.

«Металлург» обыграл «Барыс » (5:2) в домашней игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Для команды Андрея Разина это четвертая победа в последних пяти матчах.

В общей сложности в этом сезоне уральская команда выиграла 24 из 32 матчей, из которых 20 – в основное время.

На данный момент «Металлург», имея в активе 50 очков, возглавляет как общую таблицу КХЛ, так и таблицу Восточной конференции, опережая «Ак Барс», у которого 42 балла в 32 матчах.

3 декабря «Металлург » продолжит регулярный чемпионат выездным матчем против «Автомобилиста».