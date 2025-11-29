У «Металлурга» 24 победы в 32 матчах после 5:2 с «Барысом». Команда Разина с отрывом в 8 очков лидирует на Востоке
«Металлург» одержал четвертую победу в пяти матчах в КХЛ.
«Металлург» обыграл «Барыс» (5:2) в домашней игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Для команды Андрея Разина это четвертая победа в последних пяти матчах.
В общей сложности в этом сезоне уральская команда выиграла 24 из 32 матчей, из которых 20 – в основное время.
На данный момент «Металлург», имея в активе 50 очков, возглавляет как общую таблицу КХЛ, так и таблицу Восточной конференции, опережая «Ак Барс», у которого 42 балла в 32 матчах.
3 декабря «Металлург» продолжит регулярный чемпионат выездным матчем против «Автомобилиста».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
