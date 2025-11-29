Косолапов забил первый гол в КХЛ и за «Сибирь» – «Автомобилисту» щелчком из левого круга вбрасывания. Форварда выменяли из «Торпедо»
Антон Косолапов забил первый гол в КХЛ и за «Сибирь».
23-летний нападающий «Сибири» Антон Косолапов забросил шайбу в ворота «Автомобилиста» (1:2, второй перерыв) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард забил гол при игре в большинстве во втором периоде.
Хоккеист проводит первый матч за новосибирский клуб после обмена с Торпедо. Косолапов стал частью сделку по переходу Владимира Ткачева в нижегородский клуб.
Таким образом, Косолапов забил не только дебютный гол за «Сибирь» в первом матче, но это также первая шайба для хоккеиста в КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости