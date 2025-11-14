Дорожко из «Амура» о календаре: «Не самый жесткий, есть время на акклиматизацию. В самолетах наши лучшие друзья – надувные матрасы и подушки»
Вратарь «Амура» Максим Дорожко высказался о календаре Fonbet КХЛ и рассказал, что нужно игрокам хабаровского клуба для отдыха во время долгих перелетов.
– Авторитетный вратарский эксперт Александр Пашков заметил, что для вратаря выступление на Дальнем Востоке – дополнительная нагрузка, и психологическая, и физическая. Это так?
– Возможно. Небольшие опасения летом были, но пока все по плану. Календарь этого чемпионата не самый жесткий, разделен на домашние и гостевые серии. Есть время на акклиматизацию.
Пожалуй, было только один матч, когда немного поплыл. Мы вернулись с западного турне – и буквально через день играли дома. Спасибо болельщикам и переполненной арене в Хабаровске – поддержали, дали дополнительные силы!
Вообще первый домашний матч после турне – как раз самый сложный момент. Ведь после московского времени в Хабаровске ты как бы теряешь восемь часов, нужна дополнительная адаптация.
Но в клубе все делают, чтобы мы по возможности не замечали этих часов. В самолетах наши лучшие друзья – надувные матрасы и подушки. Есть время отдохнуть. Плюс, повторюсь, болельщики, в Хабаровске они уникальные! – сказал Максим Дорожко.