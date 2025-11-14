Дорожко из «Амура» о календаре: «Не самый жесткий, есть время на акклиматизацию. В самолетах наши лучшие друзья – надувные матрасы и подушки»

Максим Дорожко: в самолетах наши лучшие друзья – надувные матрасы и подушки.

Вратарь «Амура » Максим Дорожко высказался о календаре Fonbet КХЛ и рассказал, что нужно игрокам хабаровского клуба для отдыха во время долгих перелетов.

– Авторитетный вратарский эксперт Александр Пашков заметил, что для вратаря выступление на Дальнем Востоке – дополнительная нагрузка, и психологическая, и физическая. Это так?

– Возможно. Небольшие опасения летом были, но пока все по плану. Календарь этого чемпионата не самый жесткий, разделен на домашние и гостевые серии. Есть время на акклиматизацию.

Пожалуй, было только один матч, когда немного поплыл. Мы вернулись с западного турне – и буквально через день играли дома. Спасибо болельщикам и переполненной арене в Хабаровске – поддержали, дали дополнительные силы!

Вообще первый домашний матч после турне – как раз самый сложный момент. Ведь после московского времени в Хабаровске ты как бы теряешь восемь часов, нужна дополнительная адаптация.

Но в клубе все делают, чтобы мы по возможности не замечали этих часов. В самолетах наши лучшие друзья – надувные матрасы и подушки. Есть время отдохнуть. Плюс, повторюсь, болельщики, в Хабаровске они уникальные! – сказал Максим Дорожко.