Овечкин пожелал удачи Махачеву в поединке с Маддаленой: «Будем переживать, болеть. Покажи класс»

Александр Овечкин пожелал удачи Исламу Махачеву.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин записал видео, в котором пожелал удачи Исламу Махачеву перед боем на UFC 322 за титул полусреднего веса против Джека Делла Маддалены, который пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США).
«Ислам, привет. Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в сегодняшнем бою. Будем переживать, болеть. Всего самого наилучшего, покажи класс», – сказал Овечкин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Кулаки» Кинопоиск
