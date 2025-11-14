Морозов забил в первом матче после возвращения – «Северстали» с передачи Порядина
Иван Морозов забил в первом матче за «Спартак» после отбытия дисквалификации.
Нападающий «Спартака» Иван Морозов забросил шайбу «Северстали» (1:0, первый период) в своем первом матче после возвращения – игрок отбывал дисквалификацию на месяц после положительной допинг-пробы на кокаин.
Морозов не выходил на лед с 14 сентября и пропустил 21 игру Fonbet Чемпионата КХЛ. Иван открыл счет в матче после голевого паса от Павла Порядина, который ранее пропустил 8 игр из-за травмы.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости