Морозов забил в первом матче после возвращения – «Северстали» с передачи Порядина

Иван Морозов забил в первом матче за «Спартак» после отбытия дисквалификации.

Нападающий «Спартака » Иван Морозов забросил шайбу «Северстали » (1:0 , первый период) в своем первом матче после возвращения – игрок отбывал дисквалификацию на месяц после положительной допинг-пробы на кокаин.

Морозов не выходил на лед с 14 сентября и пропустил 21 игру Fonbet Чемпионата КХЛ. Иван открыл счет в матче после голевого паса от Павла Порядина, который ранее пропустил 8 игр из-за травмы.